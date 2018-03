Rissa in un bar a Rapallo, ferito un giovane

Rapallo. Paura, questa mattina, poco prima delle 7 per una rissa che si è scatenata, per motivi ancora sconosciuti, in un bar della zona della stazione, a Rapallodove un giovane sarebbe rimasto ferito alla testa per una bottiglia tata.

Sul posto sono subito intervenuti i Carabinieri della stazione di Santa Margherita che stanno svolgendo gli approfondimenti per chiarire meglio l’episodio. L’ipotesi più probabile sembra quella di una lite che poi è degenerata.

Presente sul posto anche il personale del 118 che ha soccorso l’uomo, un trentenne, che è rimasto ferito ed’e stato ricoverato in codice giallo all’Ospedale di Lavagna. Le sue condizioni non sarebbero gravi. L’aggressore, invece, sarebbe fuggito subito dopo il fatto.