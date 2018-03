Ricattano anziano per relazione con minorenne e lo minacciano, due arresti

Genova. Ricattavano da oltre un mese un anziano, minacciando di denunciarlo per una relazione con una ragazza extracomunitaria che avevano spacciato per minorenne, chiedendo somme di denaro sempre più alte e minacciandolo anche di morte..

Per questo motivo i Carabinieri della Stazione di Serra Riccò, dopo una tempestiva attività d’indagine, hanno proceduto all’arresto per estorsione in concorso di un uomo 28enne e una donna 27enne, entrambi pregiudicati, extracomunitari e senza fissa dimora.

A far scattare le indagini un uomo che si è presentato alla Stazione Carabinieri di Serra Riccò raccontando di essere sotto minaccia da più di un mese da parte di una coppia di soggetti di origine romena e di temere per la propria incolumità.

Il motivo del ricatto era che l’uomo, vedovo, qualche tempo prima aveva intrattenuto una relazione con una ragazza, combinata dalla donna romena 27enne. Dopo gli incontri, gli estortori hanno iniziato a minacciare l’uomo di denunciarlo alle Forze dell’ordine affermando che la ragazza era minorenne.

Le richieste di soldi, al pari delle minacce di morte, erano sempre più pressanti ed esose fino a chiedere la somma in contanti di 5.000 euro da consegnare nella mattinata del 2 marzo. Dopo la denuncia sono partite immediatamente le attività info-investigative che hanno consentito di identificare i due soggetti che stavano attuando l’estorsione e di coglierli nella flagranza di reato non appena si sono appropriati, sempre con minacce, del denaro contante.