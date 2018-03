Rete idrica, Iren sospende erogazione a Marassi alta nella notte tra 26 e 27 marzo

Genova. Iren Acqua comunica che, a causa di attività di verifica funzionale della rete di distribuzione, dalle ore 22:00 di Lunedì 26 marzo 2018 alle ore 05:00 di Martedì 27 marzo 2018, sarà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti vie del Comune di Genova:

 Via Loria

 Via Robino dal civ. 48 a salire

 Via Bracelli dal civ. 43 a salire

 Via Fratelli Cervi

 Via Enrico Giglioli

 Via Leonardo Fea

 Via Carlo Emery

 Via Gino Coppede

 Via Cesare Viazzi

 Via del Capriolo

 Salita Gerbidi

 Via Calcinara

 Via Paolo Magretti

 Via Remigio Zena

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori saranno posticipati alla nottata successiva. Tale attività viene eseguita nelle ore notturne per arrecare meno disagio possibile alle utenze coinvolte.

In fase di riapertura delle condotte, potrebbero verificarsi locali e temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua potabile, che si risolveranno comunque in breve tempo.