Camogli. Dopo la bella vittoria di pochi giorni fa contro la Crocera Stadium, i ragazzi allenati da Magalotti cercano continuità nella vasca del Sori.

I bianconeri, in questo recupero dell’undicesima giornata del girone di andata, hanno la possibilità di accorciare nei confronti delle dirette concorrenti. Sulla strada di Beggiato e compagni, però, ci sarà la Rari Nantes Sori. I padroni di casa stanno attraversando un buon momento di forma e si collocano stabilmente a metà classifica. Il Camogli non vince in trasferta dalla prima giornata del girone di andata, ecco perché, 3 punti mercoledì sarebbero vitali per la corsa ai playoff.

“Dobbiamo tornare a vincere fuori casa – racconta mister Daniele Magalotti –. Ci attende una partita molto difficile. Il Sori negli ultimi anni soprattutto in trasferta, ci ha sempre reso la vita difficile per questo mi aspetto una prova di maturità importante da parte della mia squadra. Pur essendo vicini di casa non ci alleniamo spesso insieme quindi a maggior ragione è una sfida che nasconde tantissime insidie. Sappiamo che per restare in alto non possiamo più permetterci passi falsi. L’obiettivo è quello di vedere anche in trasferta l’atteggiamento che mostriamo alla Giuva. Le prossime due partite inevitabilmente rappresenteranno uno snodo importante della nostra stagione e dobbiamo cercare di fare più punti possibili”.

Due squadre storiche ed una piscina prestigiosa come palcoscenico: si accendono le luci sul recupero dell’undicesima e ultima giornata del girone di andata. Si gioca questa sera, mercoledì 14 marzo, alle ore 20.