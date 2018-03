Camogli. Dopo due settimane di sosta la Spazio Rari Nantes Camogli è pronta a giocarsi una fetta importante di stagione in soli otto giorni.

I ragazzi di mister Magalotti, infatti, sono chiamati ad un vero e proprio tour de force dovendo affrontare Crocera Stadium, Sori e Ancona in una settimana.

Si parte oggi, sabato 10 marzo alle ore 19, alla Giuva contro la Crocera Stadium. I genovesi stanno disputando una stagione fantastica e attualmente occupano la terza posizione.

Daniele Magalotti ha presentato in questi termini l’imminente sfida dei suoi: “Abbiamo tanta voglia di tornare a giocare. La sosta credo che ci abbia fatto bene per recuperare energie fisiche e mentali ma il sapore della partita manca a tutti e non vediamo l’ora di giocare. In queste due settimane abbiamo forzato un po’ aumentando i carichi di lavoro per arrivare in forma a questo finale di stagione. Sono contento perché i ragazzi hanno capito l’importanza di questi allenamenti e come sempre non si sono risparmiati e hanno dato tutto. Ho grande rispetto della Crocera perché sta facendo un campionato davvero ottimo, per me non si tratta di una rivelazione perché conosco bene le loro qualità e mi aspettavo che facessero un bel campionato. All’andata giocammo una grande partita ma sappiamo bene che per vincere dovremmo essere concentrati e cattivi dal primo all’ultimo secondo. Quella di sabato sarà la prima sfida di un trittico importante nel quale dovremmo assolutamente cercare di fare il massimo dei punti a nostra disposizione“.

Un impegno alla volta, con calma e determinazione.