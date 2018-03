Rapinatori violenti ma maldestri, non riescono a derubare due donne e vengono arresatti

Genova. La Polizia ha arrestato ieri pomeriggio, in due distinti interventi, un 45enne e un 32enne, entrambi immigrati e con precedenti penali, per tentata rapina e lesioni personali.

Il primo arresto è avvenuto in piazza Caricamento: un 45enne di origine senegalese si è avvicinato a una donna mentre stava uscendo da un negozio e, con fare minaccioso, ha cercato di strapparle di mano il portafoglio. Lei ha cercato di difendersi ma l’uomo l’ha colpita con un pugno sulla fronte senza però riuscire a strapparle di mano i suoi effetti personali.

A quel punto il ladro è scappato e la donna ha chiamato la Polizia e, senza mai perderlo di vista, l’ha seguito consentendo così agli agenti delle volanti di bloccarlo. Per il 45enne, pluripregiudicato per reati specifici, si sono aperte le porte del carcere di Marassi.

Nel secondo arresto, su un autobus in via XX Settembre, un 32enne, algerino, ha sfilato dalla tasca della giacca il cellulare di una donna. Lei lo ha afferrato per il giubbotto ed è riuscita a riprendersi il telefono ma il ladro ha reagito violentemente colpendola con forti colpi al braccio nel tentativo di portarle via la borsa.

Le urla della donna non sono cadute nel vuoto; un passeggero ha chiamato il 112 e un altro ha tentato di bloccare il malvivente rimediando persino un calcio in faccia e numerosi pugni. L’equipaggio di una volante dell’Ufficio prevenzione generale è salito sul bus e ha bloccato l’uomo mentre si stava dimenando tra i passeggeri nel tentativo di scappare, travolgendone diversi.

Il 32enne, anch’egli pregiudicato, e irregolare sul territorio nazionale, è stato condotto presso il carcere di Marassi.