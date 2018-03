Rapinatori in fuga arrestati e una banda di ubriachi “disinnescata”: tutto in poche ore su un bus della linea 607

Genova. Nel giro di poche ore, ieri sera, è accaduto di tutto su un autobus Amt della linea 607, tra piazza De Ferrari e Nervi. In entrambi i casi è stato necessario l’intervento della polizia.

Uno degli episodi ha visto l’arresto di due rapinatori che, dopo aver derubato una donna di 65 anni della borsa, e averla fatta cadere a terra rompendole un braccio, erano scappati a bordo del mezzo pubblico. Una testimone, però, si è accorta dei due loschi figuri, li ha visti salire e li ha seguiti, segnalando la posizione dei rapinatori alla polizia. Gli agenti li hanno raggiunti dopo pochi chilometri e li hanno arrestati. Il tutto mentre l’autista del bus provava a svolgere il suo lavoro senza perdere la calma e mentre a bordo c’erano altri passeggeri.

Poco più tardi, su un altro 607 partito da Brignole in direzione del centro, un gruppo di ragazzi in preda all’alcol e totalmente su di giri hanno iniziato a disturbare gli altri passeggeri, a danneggiare l’autobus e a infastidire e insultare il conducente. Un controllore ha provato a tranquillizzare i giovani ma invano. Anche in questo caso sono intervenuti agenti di polizia che, alla fine, sono riusciti a sanzionare due persone per ubriachezza molesta.

E i sindacati tornano a parlare della necessità di aumentare le condizioni di sicurezza sugli autobus. “Sia per gli autisti, ma anche per i passeggeri – dice Edgardo Fano, segretario provinciale della Faisa Cisal – servono investimenti sulla sicurezza. Inoltre crediamo sia necessaria la creazione di un capolinea unico dei mezzi notturni in piazza Verdi, questo perché gran parte delle problematiche si verificano tra De Ferrari, la zona della movida, e la Foce. Un capolinea unico permetterebbe di monitorare più facilmente la situazione”.