Da rapinatore a mano armata con la banda di Teglia a spacciatore, Sansotta arrestato con 16 kg di droga

Genova. Da rapinatore seriale si era trasformato da anni in spacciatore e ieri è stato arrestato con 16 chilogrammi di droga nel quartiere di Marassi. Protagonista è Roberto Sansotta, 70 anni. E’ stato arrestato ieri dai poliziotti della sezione narcotici della squadra mobile: aveva un chilo di cocaina in auto e 15 di marijuana nella cantina di casa, in via Bracelli, a Marassi.

Sansotta è stato riconosciuto e controllato da un ispettore della narcotici mentre era in auto. L’uomo si è subito innervosito e così è scattata la perquisizione dell’auto che ha portato alla scoperta della cocaina e all’arresto. Sansotta, noto per aver fatto parte tra gli anni ’80 e ’90, della banda di Teglia che compiva rapine in città e provincia, in farmacie, porta valori, banche, uffici postali e caselli autostradali. Era stato anche coinvolto in uno scontro a fuoco con i carabinieri.

L’uomo, dopo aver scontato parecchi anni di prigione per reati diversi, era già stato in passato accusato di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti: dieci anni fa Sansotta era stato arrestato delle squadre mobili di Milano e di Cuneo mentre, mentre stava trasportando 450 gr di hashish a bordo di una vettura il località Aisone, nel cuneese. Nel suo box erano stati trovati in seguito a una perquisizione 62 chilogrammi di hashish. In tutto Sansotta, difeso dall’avvocato Roberto Frank ha scontato finora qualcosa come 25 anni di carcere.