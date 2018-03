Rapallo: toccato dal bus, si ribalta con l’ape

Rapallo. Un autobus di linea ha toccato un’Ape 50, che si è ribaltata, questo pomeriggio (intorno alle 15.45) a Rapallo. L’incidente è successo all’altezza dell’0spedale, in via San Pietro.

Il conducente dell’ape, un anziano, è stato liberato e soccorso dagli operatori del 118 in tempi rapidi e trasportato in codice giallo all’ospedale San Martino di Genova con un trauma alla testa non commotivo. Per fortuna nulla di troppo grave.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili urbani di Rapallo.