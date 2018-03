Rapallo, pusher sessantenne trovato con oltre 3 etti di droga in casa. Arrestato dai Carabinieri

Genova. A Rapallo, durante i controlli predisposti per arginare lo spaccio di sostanze stupefacenti, una pattuglia dei carabinieri ha tratto in arresto F.C. di 62 anni, gravato di pregiudizi di polizia.

L’uomo, fermato per un controllo, è stato oggetto di perquisizione personale e poi domiciliare: in casa sono stati trovati 325 grammi di ”hashish” un coltello e un bilancino di precisione.

Scattato quindi l’arresto per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”: in mattinata il processo per direttissima.