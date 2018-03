Rapallo. Si chiude con un pareggio la trasferta toscana del Rapallo Pallanuoto. Finisce 5 a 5 il match giocato questo pomeriggio contro la Florentia; gialloblù che tornano a casa con un punto comunque importante ai fini della classifica (il Rapallo si mantiene al terzo posto) anche a fronte delle condizioni fisiche non certo ottimali per via di diversi infortuni che hanno impedito ad alcune giocatrici liguri di essere al meglio della forma nell’impegno odierno.

La cronaca. Primo tempo in cui i gol faticano ad arrivare: l’unica variazione sul tabellone arriva a metà del periodo di gioco con la rete del centroboa gialloblù Genee. Secondo tempo le squadre si sbloccano: arrivano per le padrone di casa i gol di Cordovani e Curandai, replicano dalla parte opposta Nicole Zanetta (doppietta) e Silvia Avegno. Ai va al cambio campo sul 4-2 per il Rapallo.

Terzo tempo, arriva il gol della ex gialloblù Aleksandra Cotti in superiorità e la Florentia tallona le ospiti portandosi ad una lunghezza di distanza. Il quarto tempo decreta il pareggio: vanno a segno Cordovani e Bartolini per la Florentia, poi per il Rapallo Van der Graaf sigilla il 5-5 finale.

“Purtroppo non siamo stati in grado di chiudere la partita nel momento decisivo: sul 4-2 per noi abbiamo avuto almeno tre occasioni facili per andare in vantaggio di altrettanti gol ma non siamo riuscite a sfruttarle – commenta il tecnico Luca Antonucci -. Sul finale abbiamo subito il rientro della Florentia, c’è un po’ di rammarico perché avevamo il pallino in mano e non siamo riusciti a fare nostro il match, anche sull’uomo in più avremmo potuto fare meglio”.

“C’è da dire – prosegue – che ci siamo presentati a Firenze con una condizione fisica completamente inappropriata per affrontare una partita del genere: Silvia Avegno aveva un forte dolore alla spalla, Gragnolati è scesa in campo con uno stiramento all’adduttore… Hanno giocato comunque stringendo i denti facendo il possibile e questo è lodevole, ma non si possono fare miracoli. Ora ci aspetta il turno di riposo e ne approfitteremo per recuperare le giocatrici infortunate. Nel mentre, subito testa al Cosenza, partita che sarà fondamentale per il proseguo del campionato“.

Il tabellino:

RN Florentia – Rapallo Pallanuoto 5-5

(Parziali 0-1, 2-3, 1-0, 2-1)

RN Florentia: Banchelli, Rorandelli, Cortoni, Cordovani 2, Cotti 1, Lapi, Sorbi, Francini, Curandai 1, Giannetti, Marioni, Bartolini 1, Boyer. All. Sellaroli.

Rapallo Pallanuoto: Lavi, Zanetta 2, Gragnolati, Avegno 1, Marcialis, Sessarego, D’Amico, Giustini, Van Der Graaf 1, Cuzzupè, Genee 1, Gagliardi. All. Antonucci.

Note. Uscite per limite di falli Curandai nel terzo tempo e Bartolini nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Florentia 2 su 9, Rapallo 2 su 10.