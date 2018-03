A Rapallo ecco l’uovo di Pasqua gigante: 100 bambini proveranno a romperlo

Rapallo. E’ stato realizzato da Circolo pescatori dilettanti rapallesi e si trova già da qualche ora al riparo di un chiosco sul lungomare della località rivierasca.

Domani alle 10e30 un centinaio di bambini avranno il compito di distruggerlo in mille pezzi e di accaparrarsi le tante sorprese nascoste: giochi, dolci e altri regali.

L’appuntamento, organizzato con la collaborazione del Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi, è sostenuto dal Comune e si svolgerà domani presso il Chiosco della musica.

Da stamani, l’uovo gigante fa già bella mostra di sé. I bambini saranno scelti attraverso un’estrazione. “Pensate sarà facile romperlo ma non è così” dicono i costruttori dell’uovo gigante. Di sicuro per tutti i bambini ci sarà in omaggio un piccolo uovo di cioccolato.