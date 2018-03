Rapallo benissimo ai Regionali master: record europeo per Deiana

Rapallo. Qual è il segreto dei veri campioni? Puntare sempre a nuovi traguardi, non darsi mai per vinti, alzare l’asticella anche quando la mensola su cui si custodiscono i trofei conquistati in carriera sembra non avere più spazio neppure per un gagliardetto.

Di lasciare anche solo la più piccola superficie libera su quella mensola, Salvatore Deiana sembra non avere la benché minima intenzione. Ed ecco che il pluricampione portacolori della Rapallo nuoto, originario di Portoscuso in Sardegna ma tigullino d’adozione da tanti anni, ha firmato un’altra splendida impresa da aggiungere al suo già ricco palmares. Lo ha fatto domenica 18 febbraio, ai Campionati regionali di nuoto master liguri in vasca corta, ospitati nella piscina genovese della Sciorba, centrando nientemeno il record europeo negli 800 stile libero (categoria M75) e strappandolo al campione tedesco Werner Schnabel. 12’11”75 il tempo segnato dall’inossidabile Deiana, classe 1943, che si laurea così recordman a livello continentale. E proprio perché la fame di successo, per chi ha voglia di vincere e sana competizione nel sangue, non si placa mai, ecco che l’appuntamento alla Sciorba regala all’atleta master gialloblu un’altra grande soddisfazione: la conquista del record italiano nei 1500 stile libero (con il tempo di 23′35”00).

«E dire che, sul momento, non mi sono nemmeno accorto di aver abbattuto il record europeo negli 800 metri – commenta soddisfatto Deiana – Se ne è accorto il mio compagno di squadra Severino Barbagelata, che è un po’ la nostra memoria storica. Poi sono stato contattato dalla FIN e mi hanno confermato che sì, il record mi era stato assegnato. Non so quanto durerà, l’ho abbassato di una decina di centesimi, ma comunque vada è una grandissima soddisfazione». Non potrebbe essere altrimenti. Perché Deiana, a questo traguardo, puntava da mesi. «Io e il tecnico della squadra master della Rapallo nuoto, Matteo Viani, ne abbiamo parlato e abbiamo deciso di porci questo obiettivo – racconta Deiana – Ho lavorato tanto, quasi come un professionista, in gara posso dire di aver nuotato molto bene e il risultato è arrivato». Risultato doppio e frutto di una grande prova di forza: la mattina Deiana ha gareggiato negli 800m, a distanza di poche ore nei 1500. «Nel pomeriggio non ero nemmeno così sicuro di arrivare in fondo – scherza – I 1500m in vasca corta sono una gara lunghissima, per molti snervante: io però, essendo un fondista, mi sono trovato a mio agio. Tutti mi chiedono quale sia il mio segreto. È questo: per me il nuoto è passione, socializzazione, benessere fisico e mentale. Ora mi metterò subito al lavoro per il prossimo appuntamento, il Trofeo master di Primavera che si terrà proprio a Rapallo il 25 marzo; poi, obiettivo Campionati italiani a Palermo, a luglio, dove gareggerò sia in acque libere sia in vasca».

Con lui una squadra, quella gialloblu, che ha dato prova di essere altamente competitiva. Oltre a Deiana sono saliti sul primo gradino del podio nei Campionati regionali master in vasca corsa Severino Barbagelata (50 rana, M55), Emanuele Costa (1500 sl, M50), Marco Arecco (50 sl e 50 dorso, M50), Diego Zamorani (800 e 1500 sl, M65), Raffaele Viani (200 rana, M50), Enrico Sanguineti (1500 sl, M35), Fulvio Tubino (200 sl, M65), Michela Quercini (800 sl, M40), Elisabetta Baldineti (800 sl, M50), Vittorio Conti (200 rana, M65), Fulvia Marussi (50 sl, M50), Giacomo Patti (100 mx, M55) e Enzo Marson (200 dorso, M55). Numerose anche le medaglie d’argento e di bronzo e, in generale buoni piazzamenti che hanno portato la Rapallo Nuoto a chiudere al terzo posto (su 48) la classifica a squadre della competizione tenutasi alla Sciorba dietro a Genova Nuoto e Nuotatori Genovesi.