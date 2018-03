Rampa sopraelevata, dopo la notte il test continuerà tutta la settimana. Disagi per il traffico

Genova. Traffico difficile questa mattina a Sampierdarena: la rampa di via Cantore, dopo i lavori e i test di questa notte, continua ad essere chiusa, e lo sarà almeno per tutta la settimana.

A confermarlo la Polizia Locale, che parla di chiusura prorogata: la rampa non sarà utilizzabile almeno per una settimana.

In questo periodo di tempo i vigili testeranno le conseguenze sulla viabilità, ma nella realtà sono bastate poche ore: dalle 7 di stamattina, infatti, che in zona il traffico è in tilt.

Nel frattempo saranno effettuati alcune verifiche e adeguamenti in vista dell’abbattimento oramai imminente, e l’accesso alla Aldo Moro dovrebbe riprendere nel fine settimana, ma il condizionale è d’obbligo.