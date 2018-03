Tutto quello che avreste sempre voluto sapere su bitcoin e criptovalute e non avete mai osato chiedere

Genova. Prendete un gruppo di giovani genovesi, professionisti nel campo delle tecnologie digitali, appassionati e curiosi di tutto ciò che riguarda innovazione, fintech, digital transformation. Date loro la possibilità di organizzare un incontro su uno dei temi caldi del momento: bitcoin, cryptovalute e tutto quello che ci gira intorno.

Succederà che questo incontro, che si svolgerà sabato 24 marzo dalle 10e30 alle 13 al Talent Garden di via Melen, agli Erzelli, andrà sold out nel giro di pochi giorni.

“Sei interessato al mondo delle cryptovalute, ma non sai da che parte iniziare? Hai speso un sacco di tempo su forum e blog ma ti piacerebbe confrontarti con qualcuno in carne ed ossa? Per rispondere a queste ed altre domande, abbiamo deciso di creare un’evento dove appassionati, esperti e neofiti di Bitcoin, Ethereum & Cryptovalute potranno incontrarsi e condividere le loro conoscenze”, spiegano gli organizzatori del 1° Genova Bitcoin Talk.

“In modo autonomo ed indipendente e per vie diverse seguiamo il mondo delle cryptovalute da diversi anni – spiegano gli organizzatori sul loro evento postato su Facebook – ci piacerebbe con quest’incontro gettare le basi per sviluppare una community genovese di tecnici ed appassionati (e curiosi!) di cryptovalute, blockchain ed applicazioni e utilizzi di queste nuove tecnologie. Tutti i dettagli saranno forniti durante l’evento!”

Programma del primo evento:

– Blockchain in breve

– Applicazioni della blockchain: il bitcoin.

– I Cryptoexchange

– Come aprire un portfolio

– Gestire la cyber security

– BTC vs ETH

– Alt Coin

– ICO – Initial Coin Offer

– Trading di cryptovalute – teoria & pratica

– What’s text – i prossimi trend

– Q&A

Segue un aperitivo di networking