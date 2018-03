Punta Manara: escursionista con dolore toracico soccorso con l’elicottero, ma era un falso allarme

Sestri levante. Si è alzato in volo anche l’elicottero Drago per soccorrere un escursionista di 50 anni che lungo il sentiero di Punta Manara, tra Sestri levante e Riva Trigoso ha accusato un improvviso dolore toracico.

Sul posto è arrivata immediatamente anche l’automedica con i sanitari che hanno percorso un tratto di sentiero per raggiungere il 50enne.

La situazione però per fortuna si è rivelata meno grave di quello che si temeva in un primo momento tanto che l’elicottero è atterrato alla piattaforma di San Salvatore e l’uomo è stato poi trasportato in ambulanza in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna