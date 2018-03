Public speaking, domenica a Genova l’ottavo campionato nazionale

Genova. Anche quest’anno Genova ospiterà la competizione nazionale di Public Speaking nella sua 8° edizione organizzata da ESU-Italy diventata nel 2010 parte dell’ente internazionale senza scopo di lucro con fini educativi.

Per l’edizione 2018 si sfideranno a Genova Domenica 11 marzo dalle ore 10 presso l’Associazione Italo Britannica 40 tra i migliori studenti provenienti da tutta Italia: Sicilia, Sardegna, Calabria, Campania, Umbria, Toscana, Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria. Il tema di quest’anno da esporre in 5 minuti vedrà interessanti idee sul futuro, il titolo è: “The best way to predict the future is to invent it”.

La novità di quest’anno è che ci sarà una selezione ad hoc per un gruppo di 8 candidati che sono stati selezionati tra i migliori delle Olimpiadi di Debate, svoltesi a Roma lo scorso novembre insieme al MIUR.

Quindi ci saranno due vincitori: uno rappresenterà l’Italia nella Competizione mondiale di Public Speaking a Londra il prossimo maggio e sarà completamente spesato sia per il viaggio sia per la permanenza di una settimana a Londra; l’altro, su finanziamento del network “We Debate”, con il quale ESU Italy coopera, accederà alla Academy di ESU a Londra.

Quest’anno, inoltre, si celebra il centenario di ESU e le celebrazioni si svolgeranno durante la settimana della Competizione internazionale di Public Speaking. Fondata nel 1918 da Sir Evelyn Wrench e uno dei suoi presidenti fu Sir Winston Churchill, si rivolge a giovani in tutto il mondo di età compresa tra i 16 ed i 20 anni da ogni contesto sociale, incoraggiandoli ad utilizzare bene l’Inglese per realizzare le proprie potenzialità. Da allora è cresciuta nel mondo, oggi sono infatti 50 i paesi che fanno parte dell’ente e che operano a livello internazionale, utilizzando la lingua Inglese come motore di unione tra di loro.

La competizione internazione di Public Speaking organizzata dall’associazione English Speaking Union si svolge ormai in tutto il mondo da 33 anni e coinvolge oltre 40 mila giovani studenti.