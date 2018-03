Campomorone. Relativamente ai provvedimenti arbitrali della settimana scorsa, il giudice sportivo ha squalificato otto giocatori ed un allenatore del girone A di Promozione.

Alessio Stabile (Campomorone Sant’Olcese) è stato squalificato per tre turni “perché colpiva con un pugno al volto un avversario, senza conseguenze lesive”.

Gianni Jose Padolano (Loanesi San Francesco) è stato fermato per due giornate.

Una gara di stop è stata comminata a Gianluca Buffo (Campese), Enrico Perego (Borzoli), Michele Tosques (Bragno), Francesco Scimemi (Legino), Damiano Fraticelli, Fabio Sturaro (Ospedaletti).

Roberto Biffi, allenatore dell’Ospedaletti, è stato squalificato per quattro giornate in quanto “già colpito da provvedimento di squalifica, ma presente in tribuna e riconosciuto dall’arbitro, rivolgeva al direttore di gara, per tutta la durata della gara, frasi offensive ed irriguardose, anche con epiteti di stampo discriminatorio; analoghi insulti rivolgeva al secondo assistente arbitrale, che agiva proprio sotto la tribuna dove egli aveva preso posto”.

La classifica marcatori dopo 25 giornate:

22 reti: Battaglia (Alassio FC)

21 reti: Alessi (Cairese), Romeo (Legino).

18 reti: Saviozzi (Cairese).

16 reti: Rovella (Taggia).

11 reti: Balestrino (Voltrese Vultur), Torra (Bragno), De Gregorio (Campese).

10 reti: Aurelio (Arenzano), Da Ronch (Sant’Olcese Cffs).

9 reti: Curabba (Campomorone Sant’Olcese), F. Sturaro, Espinal (Ospedaletti).

8 reti: Damonte (Arenzano).

7 reti: Gerardi (Alassio FC), De Luca, Cerato (Bragno), Brema (Sant’Olcese Cffs), Fantoni (Ceriale).

6 reti: Garassino, Murabito (Loanesi San Francesco), Sciutto, Esibiti (Borzoli), Galluccio (Campomorone Sant’Olcese), Di Martino (Cairese), Cardillo (Voltrese Vultur), Calabrese (Ospedaletti).

5 reti: Stradi (Sant’Olcese Cffs), Ventura (Praese), Faedo (Ceriale), Criscuolo (Campese), Pastorino, Lanzalaco (Arenzano), Stabile (Campomorone Sant’Olcese), Berta (Pallare).

4 reti: Dentici (Arenzano), Brignoli (Alassio FC), Cesari, Girgenti (Legino), T. Corsini (Ceriale), Cervetto, Monaco, Panucci (Bragno), Codreanu (Campese), G. Brizio, Cuneo, Tarantola (Taggia), Cisternino Palagano, Mazzei (Praese), Rocca, Alberti, Condorelli (Loanesi San Francesco), Salas Mendoza, Minardi (Campomorone Sant’Olcese), Lamberti, Gambacorta (Ospedaletti), Realini (Pallare).

3 reti: Fabris (Campomorone Sant’Olcese), Haidich (Ceriale), Magnani, Moretti (Cairese), Lupo, Auteri, Doffo (Alassio FC), Mombelloni (Bragno), Orero, Mendez, F. Piovesan (Borzoli), Nocentini, De Fazio, J. Bruzzese, Robotti (Sant’Olcese Cffs), Rosso, B. Raguseo (Taggia), Fedri (Praese), Prinzi, Siccardi (Legino), Termini, Noureddine, Boggiano (Voltrese Vultur).

2 reti: Alfano (Alassio FC), Spozio (Cairese), De Moro, Valente, Zirafa (Praese), Mboge (Voltrese Vultur), Miceli, Negro, Geraci, Cariello (Ospedaletti), Corino (Arenzano), Laudando, Rovere, Recagno, Piccardi, Bubba (Pallare), L. Baroni, Grassi (Borzoli), Zizzini, Salvatico (Bragno), Pesco, E. Ambesi, Botti, Prunecchi (Taggia), Agatiello, Gentile (Loanesi San Francesco), Merlo, De Vecchi (Campese), Setti (Ceriale), Albanese (Sant’Olcese Cffs).

1 rete: Bovio, Di Leo, Piana, Prato, Bresci (Cairese), Ottonello, Greco, Preci, Grande, Fazio (Alassio FC), Gallo, Garino (Taggia), Scaburri, Feliciello, Fraticelli, Rossi, R. Biffi (Ospedaletti), Castello, Valentino, Di Lorenzo, Schab, Monte, Giglio, Mbye, Puddu (Loanesi San Francesco), Pesce, Gaspari, Bruzzone, Musso, Cappellano, Craviotto, Bevegni (Campomorone Sant’Olcese), D’Ambrosio, Vitellaro, Fonseca (Borzoli), Rusca, Rolando, Gazzano, Chiappori, Nardo, Paini, La Rosa (Arenzano), Pinna, Sulla, Del Ponte (Praese), Donà (Ceriale), Bennou, Siri, Angius, Piccardo (Voltrese Vultur), Morielli, Prinzi, Balbi, Pili, Brondo, Schirru, Garzoglio (Legino), Cavallino, Albanese, M. Zangla, Galluzzo (Sant’Olcese Cffs), Kuci, Leka (Bragno), Amaro, Rejabi, Da. Marchelli, Ferrara, Pirlo, L. Macciò (Campese), Torrengo, Pizzolato (Pallare).

Autoreti: Termini, Bubba (pro Loanesi San Francesco), L. Zangla (pro Bragno).