Genova. Il giudice sportivo, a seguito dei provvedimenti arbitrali di domenica scorsa, ha squalificato dieci giocatori del girone B di Promozione.

Matteo Guelfi (Little Club G. Mora) è stato squalificato per due giornate.

Dovranno saltare una partita Giacomo Ceradelli (Cadimare), Christian Di Luca, Alessio Balostro (Ronchese), Alberto Porro, Michele Musico, Marco Tazzer (Golfo ProReccoCamogliAvegno), Manuel Franceschini (Real Fiumaretta), Luca Di Pietro (Athletic Club Liberi), Edoardo Lorenzini (Colli Ortonovo).

Il Cadimare è stato multato di 150 euro “per la condotta dei propri sostenitori i quali per l’intera durata della gara rivolgeva alla terna arbitrale espressioni gravemente ingiuriose ed irriguardose; nonché, al termine della gara, veniva permesso ad un soggetto riconducibile alla società ospitante ma non presente in distinta di accedere alla zona antistante gli spogliatoi e di rivolgere ulteriori espressioni ingiuriose ed irriguardose nei confronti del direttore di gara”.

Ammenda di 100 euro con diffida al Forza e Coraggio “in quanto un gruppo di tifosi locali dal 40′ al 45′ del primo tempo, rivolgevano insulti razzisti ad un assistente arbitrale”.

Spostamento per la gara tra Ronchese e Casarza Ligure di domenica 4 marzo: si affronteranno alle ore 15 al Negrotto di Serra Riccò.

La classifica marcatori dopo 22 giornate:

16 reti: Verona (Colli Ortonovo).

13 reti: Lombardini (Real Fiumaretta).

11 reti: Paterno (Golfo ProReccoCamogliAvegno).

10 reti: Casella (Real Fieschi).

9 reti: Cantoni, Pesare (Forza e Coraggio), Fassone (Athletic Club Liberi), L. Rosati, Provenzano (Angelo Baiardo).

8 reti: Gandolfo (Real Fieschi), Grezzi, Ilardo (Athletic Club Liberi), Marasco (Rivasamba).

7 reti: P. Gatto (Little Club G. Mora), Anselmo (Don Bosco Spezia).

6 reti: Incerti (Goliardicapolis), Zani, Akkari (Little Club G. Mora).

5 reti: N. Cucurnia (Colli Ortonovo), Traversaro (Casarza Ligure), Salku (Magra Azzurri), Biasi (Cadimare), Zucca, Musico (Golfo ProReccoCamogliAvegno), Salano, Fontana (Rivasamba).

4 reti: Siani (San Cipriano), Di Pietro, M. Aprile (Athletic Club Liberi), S. Rosati (Colli Ortonovo), Michi (Magra Azzurri), Mossetti, Angotti, Bianchino (Angelo Baiardo), Coldani (Casarza Ligure), L. Corallo (Little Club G. Mora), G. Nicolini, Arnulfo (Rivasamba).

3 reti: Seb. Agrifogli (Cadimare), Cataldo (Athletic Club Liberi), Tuvo (Rivasamba), Villa, Duman Granja, Raiola (San Cipriano), Grassi (Ronchese), Amorfini, G. Esposito (Forza e Coraggio), Leonini, Marchi (Magra Azzurri), Ragonesi (Real Fiumaretta), Busi, Costa, Sanna (Golfo ProReccoCamogliAvegno), Flagiello, Ferdani (Don Bosco Spezia), G. Poggi (Angelo Baiardo).

2 reti: Romiti (Real Fiumaretta), M. Cucurnia, Capitani, N. Lorenzini (Colli Ortonovo), Brunelli, Massaro, Spalletta (Golfo ProReccoCamogliAvegno), Ottonello (San Cipriano), Campagni (Forza e Coraggio), Favilli, Sanni (Little Club G. Mora), Guazzi (Casarza Ligure), Musetti, Conti, Rossetti, D. Antonelli, Desogus, Dell’Ovo (Cadimare), Franceschini, F. Valletta (Real Fiumaretta), Manzi, Simonetta (Angelo Baiardo), Sorlino, Scano, Novaresi, Sattin, Di Meo (Goliardicapolis), Vottero, A. Foppiano, Owusu Ansah (Rivasamba), J. Antonelli (Magra Azzurri), Mangini, Ronconi, Cesaretti (Real Fieschi), Ibba, Pannone (Don Bosco Spezia).

1 rete: De Mattei, Falsini, F. Gatto, Terribile, Peso (Little Club G. Mora), Valletta (Real Fiumaretta), Stilo, Paolessi, Friedman, E. Burdo, Fili, Zanforlin, Rizqaoui, Turrini, Vulpes (San Cipriano), Alvarado Rosero, Alagona, Revello, Porro (Golfo ProReccoCamogliAvegno), Russo, D’Imporzano, Vigiani (Cadimare), Guerra, Milici (Angelo Baiardo), Sbarra, Shqypi, Valentini, Mencatelli (Magra Azzurri), Ingenno, Sabri Anas, Bottino, Frulli, Ratto (Ronchese), Filippone, Bonadies, M. Raso, Dronti, Sarno, Molinari, S. Aprile (Goliardicapolis), Garibotti, Gambino, Sacchelli, Uras, N. Lorenzini, Forieri (Colli Ortonovo), A. Nicolini, Al. Mecherini, Angeli, Fiocchi, Bertocchi (Don Bosco Spezia), Boasi, Grosso (Athletic Club Liberi), Macera, Laudicina (Forza e Coraggio), Ruffino, Casassa, Perrucchio, Fed. Bacigalupo, Cuneo (Real Fieschi), Massaro, Pimentel, P. Oneto, Barbieri (Casarza Ligure), Garrasi, Pezzi, Latin, Coldani (Rivasamba).

Autoreti: Villa (pro Casarza Ligure), Al. Mecherini (pro Little Club G. Mora), E. Burdo (pro Real Fiumaretta), Capetta (pro San Cipriano).