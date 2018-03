Pro Recco Academy: mercoledì un incontro per tutti gli allenatori

Genova. Condividere per crescere, confrontarsi per migliorare: con questi obiettivi gli allenatori della Pro Recco Academy saranno presenti mercoledì 14 marzo alla Sciorba di Genova per ascoltare il mister della Pro Recco, Vladimir Vujasinovic, il preparatore atletico della prima squadra, Donato Quinto, e il dottore Luca Spigno, medico di Villa Montallegro, storico partner del club biancoceleste, che tratterà il tema dell’alimentazione nel giovane atleta.

L’appuntamento, con inizio alle 16,30, testimonia la centralità dell’Academy e fa seguito al primo momento di confronto avvenuto all’hotel Astor di Genova alla fine di novembre.

Il progetto ideato nell’agosto del 2016 dal presidente Maurizio Felugo punta a creare, attraverso metodi di lavoro condivisi, una scuola di eccellenza per la pallanuoto italiana.