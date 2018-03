Il presidente del Senato Casellati a Genova, al Carlo Felice per ascoltare il figlio: foto di gruppo con Toti, Rixi e Cavo

Genova. Il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati è arrivata al Teatro Carlo Felice di Genova dove il figlio Alvise dirige l’opera “La Rondine” di Giacomo Puccini.

Per Casellati è la prima uscita, anche se in forma privata, da presidente del Senato.

“Sono qua in visita privata e provo una grande emozione”, ha detto ai cronisti che provavano a farle domande di politica. Casellati era in compagnia del governatore Giovanni Toti e ad attenderla al Carlo Felice ha trovato il sindaco Marco Bucci e il prefetto Fiamma Spena. Il presidente del Senato ha pranzato insieme al governatore e all’assessore regionale alla Cultura Ilaria Cavo in un ristorante sul litorale di Genova.