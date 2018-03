Pra’ e l’invasione dei mille canottieri. Nel fine settimana arriva il Meeting Nazionale

Genova. Sabato e domenica prossimi il campo di regata di Pra’ ospiterà un grande appuntamento legato al Canottaggio giovanile. Al via, infatti, il Meeting Nazionale Giovanile e Master, riservato alle categorie Allievi, Cadetti, Ragazzi, Junior e Master con gare sulle distanze di 1000, 1500 e 2000 metri.

Grande partecipazione con ben 1034 canottieri in arrivo da 59 società in arrivo da Liguria (Argus Santa Margherita Ligure, Elpis Genova, LNI Savona, LNI Sestri Ponente, Murcarolo, Rowing Club Genovese, Sampierdarenesi, Sanremo, Santo Stefano al Mare, Speranza Pra’, Urania, Velocior, Voltri), Friuli Venezia Giulia (Ginnastica Triestina, Pullino, Saturnia) Lombardia (Arolo, Baldesio, Bellagina, Caldè, Carate Urio, Cernobbio, Corgeno, San Cristoforo, D’Annunzio, De Bastiani Angera, Eridanea, Flora. Garda Salò, Gavirate, Germignaga, Ispra, LagoPusiano, Lario, Luino, Milano, Moltrasio, Monate, Moto Guzzi, Pescate, Sebino, Varese), Piemonte (Cannobio, Casale, CUS Torino, Esperia Torino) Toscana (Arno, D’Aloja, Firenze, Giacomelli, Limite, Pontedera, San Miniato, VVF Billi, VVF Tomei), Veneto (Bardolino).

La Canottieri Varese raggiungerà il bacino di Pra’ con 65 atleti: sarà la delegazione più numerosa, seguita dalla Canottieri Elpis con 52 e dalla SC Esperia con 42. Tre invece i club remieri presenti con un solo atleta in gara: CC Bardolino, San Cristoforo e San Giorgio. Gli equipaggi, in totale, saranno 969: il maggior numero è, ancora una volta, per la Canottieri Varese con 52, seguito da Lario (43) ed Elpis (37).

A livello di specialità, nel 7.20 Cadetti maschile ci sono ben 72 equipaggi iscritti. 62 i singoli Cadetti, sempre tra i maschi, mentre i 7.20 Allievi C sono 52. A livello femminile sono 37 i singoli Cadetti e 27 i 7.20 Allievi B2. Tra le barche multiple maschili, ben 46 i doppi Allievi C e 44 quelli Cadetti, mentre nei quattro di coppia sono 19 gli equipaggi Allievi C, 18 i Cadetti, 14 i Ragazzi e 13 gli Junior. A livello femminile sono invece 19 i doppi Cadetti e 18 quelli Allievi B2.

“Sono numeri molto importanti che metteranno alla dura prova il Comitato Organizzatore, anche perchè è la prima volta per un Meeting allargato anche a Ragazzi e Junior. Ho un solo motivo di dispiacere, legato all’assenza degli equipaggi delle rappresentative regionali” afferma Francesco Ferretto, presidente FIC Liguria

Le regate sono organizzate dallo Speranza Pra’ in collaborazione con Rowing Club Genovese e FIC Liguria. In entrambe le giornate, sabato e domenica, le sfide prenderanno il via alle ore 9.