Pra’, donna incinta si barrica in casa e minaccia il suicidio per non farsi portare via il figlio

Genova. Aggiornamento ore 11e30: la situazione si è risolta grazie all’intervento dei carabinieri che sono riusciti a entrare in casa e a immobilizzare e disarmare la donna. Non ci sono stati feriti. Nei confronti della donna è stato applicata la misura del trattamento sanitario obbligatorio.

E’ in corso da ieri sera a Pra’, in via Vittorini, nel quartiere cosiddetto delle Lavatrici, un intervento che vede impegnati i carabinieri di Genova. Una donna si è barricata in casa, un appartamento che ha occupato insieme al marito, e che non vuole abbandonare.

La protesta è legata alla decisione del giudice di far allontanare dalla famiglia un bimbo di pochi mesi, primi figlio della coppia. La donna, di origine straniera, è incinta e aspetta il secondo bambino.

La donna minaccia il suicidio. Sul posto, oltre ai militari, i militi di una pubblica assistenza.