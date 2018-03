Portofino è più vicina, arrivano le nuove corse di Atp

Portofino. Oltre 130 corse giornaliere e un biglietto dedicato, sono queste le importanti novità, in vigore da ‪lunedì prossimo‬, ‪26 marzo‬, per i passeggeri che viaggiano sulla linea 82 di Portofino. Da lunedì, infatti, scatta una rivoluzione che riguarda l’offerta al pubblico.

Ogni giorno sono programmate 50 nuove corse, 25 per l’andata e 25 per il ritorno, aggiuntive rispetto all’orario in vigore attualmente portando il totale delle corse giornaliere a quota 110. Altre 24 corse, 12 per l’andata e 12 per il ritorno, inoltre, rafforzeranno ulteriormente il servizio offerto ai passeggeri ‪dal primo di luglio al 31 agosto‬ prossimo, quando. come spiega Roberto Rolandelli, direttore operativo di Atp Esercizio “Si rafforzeranno soprattutto le corse della sera e della notte, con un’ultima partenza da Portofino fissata per l’1.30”.

“La collaborazione con Atp Esercizio funziona molto bene – spiega il Sindaco, Matteo Viacava – e in questo caso ci ha permesso di ottenere la partenza di una corriera ogni 15 minuti. A regime, in piena estate, il numero di corse giornaliere arriverà a ben 134. Un vero record”.

Da lunedì, inoltre, entra in vigore il “Portofino Pass” che sarà necessario per viaggiare sulla linea 82. Il biglietto consente un solo viaggio sulla linea 82 e la libera circolazione nelle 4 zone consecutive inclusa quella di partenza, nell’arco temporale di 75 minuti dalla convalida.

Per gruppi e comitive resta, invece, in vigore la prenotazione del servizio navetta

“Frecciabus”. “Continua il nostro impegno per migliorare il servizio e adeguare l’offerta alle esigenze dei passeggeri e alle richieste che arrivano dal territorio – sottolinea Enzo Sivori, presidente Atp Esercizio – la linea 82 di Portofino lavora a pieno regime e per questo in passato non è riuscita a soddisfare le richieste. Con le novità che andiamo ad attuare in collaborazione con il Comune di Portofino, andiamo incontro alle sfide del mercato”.

Il Portofino Pass costerà 3 euro per biglietto di solo andata e 5 euro andata e ritorno se il ticket viene acquistato nei puntivendita autorizzati. A bordo il prezzo sale a 4 euro per la corsa di andata e 6 euro per andata e ritorno. Una prima novità che conferma la peculiarità della linea più turistica dell’intero servizio di trasporto pubblico della Città Metropolitana, Atp Esercizio non si limita a razionalizzare e semplificare la modalità di acquisto dei biglietti.