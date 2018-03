Porto chiuso dopo la tragedia al Vte, a Genova mattinata di ingorghi

Genova. Mattinata difficile per il traffico genovese, soprattutto a causa del blocco dei varchi portuali dovuto allo sciopero di 24 ore dei lavoratori dello scalo, indetto dopo la morte sul lavoro di un camionista al Vte del porto di Pra’.

Sono stati creati dei blocchi al varco di ponte Etiopia e tanto è bastato a immobilizzare la viabilità di lungomare Canepa in entrambe le direzioni, dalle 7 circa di questa mattina. Le ripercussioni, con l’ora di punta, si sono presto manifestate.

Code registrate anche sulla strada soprelevata Aldo Moro, a Sampierdarena in via Cantore e via Buranello. E poi sul nodo autostradale genovese, soprattutto sulla A7 Milano Genova. Sia per chi deve uscire al casello di Genova Ovest sia per chi abbia optato per quello di Bolzaneto.