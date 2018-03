Rapallo. Una coppia di minorenni di Rapallo, studenti, è stata denunciata dai carabinieri.

Ieri notte i due giovanissimi, 16 anni lui, 17 lei, sono stati sorpresi a bordo di uno scooter risultato rubato.

Sono stati deferiti in stato di libertà per “concorso in ricettazione”. Il mezzo è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario.