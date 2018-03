Politiche della casa e sociali al centro dell’incontro tra Comune e la console dell’Ecuador

Genova. Il 14 marzo si è tenuto nella sede del consolato dell’Ecuador a Genova, in via XX Settembre, il primo degli incontri concordati tra l’assessore alle Politiche educative, sociali e della casa Francesca Fassio e il console dell’Ecuador Martha Fierro Baquero, al fine di migliorare i servizi per le famiglie ecuadoriane residenti a Genova.

Il Comune di Genova – si legge in un comunicato di palazzo Tursi – è impegnato da tempo nel sostegno e nella tutela di famiglie e minori ecuadoriani in situazioni di disagio familiare o in difficoltà educativa. Al centro del confronto il tema della casa, per mettere le famiglie ecuadoriane in emergenza abitativa in condizione di acquisire le maggiori informazioni possibili sulle assegnazioni degli alloggi comunali, sulle misure a sostegno delle famiglie colpite da sfratto e sul fondo morosità incolpevole.

“L’incontro, che ha visto una grande partecipazione della comunità ecuadoriana, si è svolto nella massima cordialità e collaborazione – affermano dal Comune – anche grazie alla presenza di alcuni mediatori culturali che fanno capo alla sede diplomatica”.