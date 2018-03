Polemica sui “torturatori ai vertici della polizia”, il procuratore Zucca: “Frase riportata è imprecisa, ma i condannati andavano rimossi”

Genova. “Dire ‘i torturatori e dire ‘chi ha coperto i torturatori’ sono sfumature diverse. Non vanno stravolte parole e messaggi”. Così il sostituto procuratore generale di Genova, Enrico Zucca, a 24 ore dalle polemiche sollevate dopo il suo intervento a un convegno coi genitori di Giulio Regeni. Secondo quanto riportato ieri il pm avrebbe detto che “i torturatori della Diaz sono ai vertici della polizia”.

“La frase riportata è imprecisa – ha detto Zucca – estrapolata da un contesto più ampio. Parlo tramite le sentenze della Cedu. La rimozione del funzionario condannato è un obbligo convenzionale, non una scelta politica e queste cose le ho dette e scritte anche in passato”.

“Il messaggio più ampio che volevo dare – ha aggiunto il magistrato – è che se non abbiamo gli strumenti adeguati, l’effetto deterrente non si ha e quindi si aprono le porte ad altri episodi. Il Governo deve spiegare perché ha tenuto ai vertici operativi dei condannati. Fa parte dell’esecuzione di una sentenza. Se noi violiamo le convenzioni è difficile farle rispettare ai Paesi non democratici”.

Il riferimento polemico di Zucca riguarda, tra gli altri, il ruolo assegnato a Gilberto Caldarozzi, uno dei principali condannati del processo Diaz, nel 2001 vice capo dello Sco e oggi vice direttore della Dia.

La parole di Zucca avevano suscitato una marea di reazioni. Tra quelle più dure quelle del capo della polizia Franco Gabrielli: “Arditi parallelismi e infamanti accuse che qualificano soltanto chi li proferisce” ha commentato Gabrielli da Agrigento dove veniva commemorato Beppe Montana.

Nel corso del suo intervento, Gabrielli ha ricordato che soprattutto chi ha compiti di responsabilità è chiamato a dare l’esempio e ad essere credibile. “L’esempio – ha detto – ha una forza rivoluzionaria e dirompente. Questo deve essere un memento per ciascuno di noi, per chi ha responsabilità in nome di chi prima e meglio di noi ha saputo interpretare” l’articolo 54 della Costituzione che invita i cittadini a cui sono affidate funzioni pubbliche, ad esercitarle con “onore e disciplina”. “L’onore e la disciplina – ha sottolineato ancora – di chi come Beppe Montana e i colleghi che abbiamo ricordato, i tantissimi troppi colleghi delle forze di polizia, magistrati, imprenditori, sindacalisti, rappresentanti delle pubbliche amministrazioni che anche e soprattutto in questa terra hanno pagato con la loro vita quel loro impegno, quella loro dedizione nel vivere con onore e disciplina il mandato che gli era stato affidato”. Ecco perché, ha poi aggiunto Gabrielli, “mi risuonano ancora più oltraggiose le parole di chi non più tardi di ieri ha detto che ai vertici della polizia ci sono dei torturatori”. “Noi facciamo i conti con la nostra storia ogni giorno, noi sappiamo riconoscere i nostri errori. Noi, al contrario di altri, sappiamo pesare i comportamenti.

Ma al contrario di altri – ha concluso tra gli applausi – ogni giorno i nostri uomini e le nostre donne, su tutto il territorio nazionale, garantiscono la serenità, la sicurezza e la tranquillità. Ed in nome di chi ha dato il sangue, di chi ha dato la vita, chiediamo rispetto, e gli arditi parallelismi e le infamanti accuse, qualificano soltanto chi li proferisce”.

In merito alla vicenda il ministero della Giustizia acquisirà – a quanto si apprende – l’integrale della registrazione video del convegno nel corso del quale il magistrato ha pronunciato le affermazioni contestate, per valutarne e contestualizzarne contenuto; e inoltre, come da prassi, una relazione dettagliata sulla vicenda attraverso il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Genova. Le acquisizioni avverranno da parte dell’ispettorato del ministero. Gli accertamenti avviati sono preliminari rispetto alla possibile apertura di un’azione disciplinare.