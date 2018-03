Polemica pre-elettorale, Comune presenta bando nel municipio al voto. Pd: “Endorsement a candidato centrodestra”

Genova. Domani mattina a palazzo Tursi sarà presentato dall’assessorato al Commercio, alla stampa e alle categorie interessate, un “bando pubblico per la concessione di finanziamenti a favore di attività commerciali e artigianali già esistenti nel municipio Centro Ovest”.

La data scelta per l’appuntamento, tre giorni prima delle elezioni, ha scatenato le critiche da parte del Partito Democratico. Il municipio Centro Ovest, che comprende Sampierdarena e San Teodoro, andrà infatti al voto per il rinnovo del consiglio municipale insieme alle Politiche, domenica 4 marzo (a giugno il centrosinistra, vincitore, non era stato in grado di esprimere una maggioranza).

Cristina Lodi, capogruppo Pd, attacca: “Assai inopportuno che l’assessore al Commercio, Paola Bordilli, dello stesso schieramento politico, la Lega, del candidato presidente del centrodestra e commissario uscente Renato Falcidia, presenti un bando che riguarda solo i commercianti dell’area in cui si vota”. “Si tratta di una scelta strumentale e di carattere elettorale – continuano i Dem – che non dovrebbe avete nulla a che fare con la città”.