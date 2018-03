Podi importanti per Andrea Doria, Rubattino ed Auxilium a Torino

Genova. Domenica 25 marzo a Torino si è svolta la gara di Zona Tecnica 1 (Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta) del campionato individuale Gold Allieve per la ginnastica artistica femminile, valida per le ammissioni alle finali nazionali.

Al mattino le gare hanno avuto inizio con la categoria Allieve 1 (nate nel 2009/10) con un bel risultato delle giovanissime liguri: il podio conquistato da Iside Cirronis del Canaletto giunta seconda con punti 58,60 ed il terzo posto di Atena Cacace dell’Andrea Doria (58,175), entrambe ammesse direttamente così ai campionati nazionali. La gara era vinta da Giulia Perotti della Libertas Vercelli col punteggio di 59,475. Questi i risultati delle altre liguri: 6ª Federica Giambruno (Riboli), 9ª Carlotta Rossi (Savonese), 13ª Sara Scelsi (Andrea Doria), 15ª Linda Scorza (Riboli), 21ª Costanza Arrabito (Andrea Doria), 26ª Anna Materni (Rubattino), 32ª Ginevra Lume (Calasanzio), 33ª Elena Boccardo (USSP), 34ª Giorgia Fazzari (Andrea Doria), 35ª Agnese Frediani (Savonese), 36ª Emma Piovano (Savonese), 37ª Electra Scagliola (Andrea Doria).

A seguire la gara delle Allieve 2 con l’argento di Ludovica Wernitznig della Rubattino con punti 78,525 dietro alla ginnasta di Torino Federica Di Sclafani che vinceva la gara col punteggio di 78,800. Anche per l’atleta della Rubattino ammissione diretta ai nazionali mentre per le altre ginnaste si dovrà attendere la fase di ripescaggio. A seguire per la Liguria quinto posto per Eleonora Revello (Savonese) seguita da Zoe Frisina (Andrea Doria), nona Elisa Ubaldi (Rubattino), 12ª Nicole Negro (Savonese), 14ª Elisa De Cesare (Canaletto) seguita dalla compagna di squadra Gaia Castellano. E poi ancora Aurora Pagano (San Michele), Sara Russel (Calasanzio), Chiara Dellepiane (Calasanzio) e Chiara Ghidini (San Michele).

Per la categoria Allieve 3 (anno 2007) netta vittoria per Giada D’Izzia (Auxilium) che con punti 84,300 metteva dietro di sé Vittoria Chiarini (Pro Novara) e Lucrezia Silvestro (Cuneo Ginnastica) rispettivamente con punti 80,100 e 80,050. Questi i piazzamenti delle altre liguri: 6ª Beatrice Vettori (Savonese), 7ª Charlotte Grabinski (Savonese), 13ª Sveva Anelli (Rubattino), 17ª Giada Luchetta (Riboli), 18ª Sofia Corevi (San Michele).

Tra le Allieve 4 vittoria di Lara Alberti, tesserata per la Forza e Virtù di Novi Ligure ma genovese dell’Auxilium. Quinto posto per Eunice Stefanizzi della Savonese, 9ª Lara Marcenaro (Andrea Doria) e 14ª Giulia Lanata (Rubattino).