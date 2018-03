Pioggia, chiusa via Trensasco per frana. Smottamenti in via delle Fabbriche e via Bologna

Genova. Il fronte temporalesco dopo aver colpito il ponente cittadino, si sta spostando a levante, dove si concentrerà per tutto il pomeriggio.

Al momento i rivi sono tutti sotto il livello di guardia, e non si segnalano allarmi legate agli argini. Le uniche criticità si registrano per la viabilità, appesantita dal grande quantitativo di pioggia.

A causa di una frana al momento risulta chiusa via Trensasco, in val Bisagno, presso il civico 13: sul posto al lavoro Vigili del Fuoco e volontari di protezione civile per ripristinare la viabilità.

Piccoli smottamenti anche in via delle Fabbriche, a Mele, dove la strada per Fiorino risulta essere praticabile ma con prudenza e attenzione.

Sono 40 invece i metri di transenne che in Via Bologna stanno restringendo la sede stradale a causa di una caduta massi provocata dalla pioggia.