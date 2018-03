Genova. “Fatto gravissimo ed illegittimo, danni ingenti alla città ed al Porto. Denuncia alle Autorità”. Spediporto, l’associazione che riunisce le categorie degli spedizionieri reagisce con rabbia alla protesta e allo sciopero dei lavoratori della compagnia Pietro Chiesa che hanno bloccato i varchi dello scalo genovese.

“Da questa mattina i varchi portuali del Porto Vecchio risultano illegalmente bloccati da un picchetto di lavoratori della Compagnia Pietro Chiesa – si legge in un comunicato – Tale fatto è gravissimo e certamente non mancherà di produrre danni alle aziende rappresentate da Spediporto e Trasportounito”.

“Chiediamo di intervenire immediatamente per rimuovere questa illegittima manifestazione e di sanzionare quanti si stessero rendendo responsabili dei fatti – auspicano dall’associazione –

Ci sono centinaia di camion in attesa di essere serviti ed altrettanti in arrivo: la situazione è gravissima”.