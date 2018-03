Genova. Dovrebbero terminare entro un mese i lavori per il posizionamento dei dissuasori di seduta in piazza Banchi ai lati della Loggia della Mercanzia. I lavori hanno l’obiettivo di evitare “il bivacco” sui gradini della Loggia della Mercanzia soprattutto da parte dei senza dimora e per questo avevano scatenato polemiche e accuse alla giunta e al municipio centro est che ha progettato l’intervento.

Dopo una prima fase in cui sono stati posizionati i sostegni in ferro, tuttavia, è arrivato un inaspettato stop che ha fatto pensare che ci potesse essere un dietrofront. Ma non è così: “Era necessario trovare un accordo tra la sovrintendenza e l’assessorato alla Cultura del Comune circa la scritta che andrà impressa sul plexiglass e le immagini da utilizzare – spiega il presidente del Municipio Centro Est Andrea Carratù – Ora si dovrebbe essere arrivi alla versione finale del testo, ora occorre passare all’impaginazione grafica e poi alla stampa”.

I dissuasori saranno anche un’occasione per fornire informazioni storiche e turistiche sull’edificio medievale che ospitava le contrattazioni di mercanti e banchieri. I lavori – garantisce il presidente del Municipio – dovrebbero terminare entro aprile.