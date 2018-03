Piaggio Aero, lettere di licenziamento per 114 lavoratori di cui 80 genovesi. La Fiom attacca: “Colpa del Governo”

Genova – Centoquattordici lavoratori Piaggio Aero, di cui 80 genovesi hanno ricevuto questa mattina le lettere di licenziamento. Si tratta di lavoratori che sono al momento tutti in cassa integrazione che scadrà il prossimo luglio. La conferma arriva da fonti sindacali.

“Piaggio Aero ha avviato questa mattina la procedura di licenziamento collettivo nonostante avesse detto che non ci sarebbero stati esuberi e se si sente autorizzata a farlo è perché il governo ha nei fatti dato l’ok al nuovo piano industriale” attacca Antonio Caminito della Fiom Cgil Genova.

I sindacati hanno chiesto un immediato incontro con l’azienda: “Vogliamo capire quali sono le reali intenzioni – spiega il sindacalista – e se la convocazione non arriverà immediatamente siamo pronti a scendere in piazza”. Sale intanto la rabbia ma anche l’amarezza tra i lavoratori: “E’ evidente che il governo ha grandissime responsabilità perché li ha riempiti di soldi e non è riuscito né a pretendere un piano industriale serio né a evitare gli esuberi”.

“La cessione della proprietà intellettuale del P180 e la sua evoluzione ad una sconosciuta Società Cinese, che dovrebbe garantire commesse e quindi il lavoro, nei fatti farà uscire Piaggio dall’essere una società velivolistica civile – scrivono Fiom e Fim in una nota congiunta – l’Azienda costruirà i velivoli civili sino a quando allo stesso converrà. Non ci risulta che esistano ad oggi accordi a tutela delle tante affermazioni generiche sentite”.

“L’azienda straccia tutti gli accordi sottoscritti a garanzia del ridimensionamento della presenza su Genova, compreso gli impegni ad utilizzare le aree di Sestri Ponente per ricollocare i lavoratori, ma quel che è più grave cancella l’impegno sottoscritto nelle sedi Governative dell’assenza di esuberi – prosegue la nota – l’attivazione della procedura è un atto grave che chiama alla corresponsabilità diversi soggetti, primo tra tutti il Governo che ha continuato ad elargire milioni di euro a Piaggio senza pretendere in cambio un impegno minimo di garanzia occupazionale senza nessun licenziamento. La Regione in quanto firmatario dell’Accordo Ministeriale non è uno spettatore la violazione degli accordi sottoscritti la coinvolge direttamente”.