Pegli, due incidenti nel pomeriggio. Morto uomo investito da camion in via Multedo

Genova. Serata drammatica per la delegazione del ponente genovese: due diversi incidenti che hanno coinvolto tre persone, di cui una deceduta.

Il primo incidente è avvenuto in via Multedo poco prima delle 19, quando un camion ha investito un anziano di 86 anni. L’uomo è morto poco dopo sul posto dell’incidente

Negli stessi minuti in via Opisso una moto e una macchina si scontravano in maniera violenta per cause ancora da accertare. Immediato il trasferimento al Pronto Soccorso del Galliera, dove i due conducenti sono stati ricoverati in codice rosso.