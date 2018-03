“Pattuglione” dei carabinieri a Sampierdarena, trovati anche 150 g di Cocaina

Genova. Un pregiudicato arrestato, 150 grammi di cocaina recuperati e molte persone identificate nel corso dei controlli in bar e locali notturni. È questo il bilancio del “pattuglione” che i Carabinieri hanno messo in atto ieri, nel quartiere di Sampierdarena.

Controlli che rientrano nell’ambito dell’attività programmata e pianificata, disposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Genova, per il controllo del territorio, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati in genere, all’uso e lo spaccio di sostanze stupefacente e alla vendita di bevande super- alcoliche nella movida della zona a minorenni.

I carabinieri del Comando Provinciale di Genova, coadiuvati dall’unità cinofila della Guardia di Finanza, hanno svolto mirati servizi di pattuglia, nel corso dei quali sono stati identificati numerosi avventori di bar e locali notturni presenti nella zona.

I militari hanno tratto in arresto un 41 enne genovese, pregiudicato trovato in possesso, durante una perquisizione personale di 5 grammi circa di “hashish”. Una volta perquisita i militari hanno recuperato 150 grammi di “cocaina” già in parte suddivisa.