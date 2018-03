Passaggi, sguardi sulla morte “dal vivo”: al Teatro della Tosse la rassegna in collaborazione con Braccialetti bianchi

Genova. Ritorna dal 29 al 31 marzo la seconda edizione di PASSAGGI – sguardi sulla morte la rassegna culturale del Teatro della Tosse in collaborazione con Braccialetti Bianchi, un’associazione di volontariato di Genova che offre accompagnamento e sostegno interiore alle persone con una malattia in fase avanzata e alle loro famiglie. L’Associazione, che affianca il personale dell’Hospice Maria Chighine dell’Ospedale San Martino – IST di Genova, promuove una cultura della morte consapevole e amorevole, attenta al periodo del fine vita e alle cure palliative, senza distinzioni sociali, culturali e religiose.

PASSAGGI è una rassegna culturale che offre diverse prospettive sul tema della morte attraverso la contaminazione di molteplici linguaggi artistici: dal teatro alla musica, dalla danza alla visual art.

La rassegna nasce dall’esigenza di parlare di morte in un’epoca in cui la naturale conclusione dell’esistenza è diventata innaturale. In un mondo in cui si pretende una cura per ogni malattia, la morte stessa viene trattata come un’opzione non contemplabile, un incidente di percorso, un errore, una colpa. Restare in vita è diventato un dovere e il morire, come un atto criminale, turba l’odierna presunzione di immortalità.

La morte è stata medicalizzata, colpevolizzata e messa ai margini, ma quanto più viene allontanata dall’esperienza quotidiana, tanto più questa ritorna nella spettacolarizzazione dei media. Passaggi parla di morte, dal vivo.

Nel cartellone di questa nuova edizione lo spettacolo internazionale in Prima nazionale ErictheFred dell’irriverente clown britannico Chris Lynam, sul tema tabù per eccellenza: il suicidio. Il “Re dei Clown”, come è stato definito dal New York Times, si muove sul palco con leggerezza e poesia raccontando una meravigliosa storia di sogni ed emozioni con la sua sferzante comicità.

Saverio Soldani dirige Mariella Speranza interprete di Dove va la vita scritto e interpretato in Francia da Michèle Guignon, che racconta la reazione di una donna, la stessa Guignon deceduta nel 2014, che scopre di avere un tumore al seno. Una notizia drammatica che mette la protagonista di fronte a una serie di importanti riflessioni sulla vita, senza rinunciare a una certa dose di ironia. Cristiano Fabbri porta in scena Tracciati che attraverso la danza indaga il tema della memoria. Il corpo e i suoi cambiamenti sono al centro di questo lavoro che usa il movimento per raccontare la vita stessa.

Love in a dying world di Nero Kane e Samantha Stella è un live set che mischia varie forme d’arte sia visive che sonore. Love in a dying world è anche il nome dell’ultimo album registrato da Nero Kane con sonorità scure ed emozionali. Stella per l’occasione presenterà in anteprima mondiale una parte dell’omonimo film girato nel deserto della California.

Per info su biglietti e programma www.teatrodellatosse.it