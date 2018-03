Pasqua, no alla strage degli agnelli: il presidio a De Ferrari ha un volto animale

Genova. Nala, nuova associazione liberale animali, e Animalisti Genovesi, insieme in piazza, a De Ferrari, per dire no alla macellazione degli agnelli.

L’iniziativa che coincide, ogni anno, con il periodo pasquale, vuole sensibilizzare l’opinione pubblica su “sulla strage degli agnelli, fatti nascere con lo scopo di ucciderli per l’imminente Pasqua”.

Il presidio è iniziato alle 14 e durerà fino alle 19.