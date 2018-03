Pandolfo (Pd): “M5S vince tutto a Genova? Preoccupato per no a terzo valico e gronda”

Genova. Dalla sede della segreteria del Pd genovese, in via Maragliano, ci si inizia a preoccupare per quel che sarà delle sorti del partito e della sua identità, perché anche se – due ore dopo la mezzanotte – tutto ciò che si può commentare sono risultati assolutamente parziali, l’impressione è che per i Dem si prepari una sconfitta cocente, con il partito di Renzi che rischia seriamente di scendere sotto la percentuale del 20%.

Alberto Pandolfo, segretario provinciale, non si tira indietro alla richiesta di un commento: “Stiamo cercando di capire, le informazioni che ci arrivano da alcuni seggi sono buone, altre decisamente no, e comunque il dato non è incoraggiante – dice Pandolfo – sconfitta storica? Presto per dirlo, ma diciamo che conoscevamo alcune premesse e non erano buone, siamo arrivati a questo appuntamento con elementi di divisione che hanno pesato”.

Mentre sembra che il Pd abbia “tenuto” in alcune zone del centro storico di Genova e in Val Bisagno, Pandolfo commenta anche l’exploit dei Cinquestelle: “Mi preoccupa l’isolamento di questa regione e della nostra città – afferma – sui temi dello sviluppo il M5S è contrario alle grandi opere per noi necessarie, come ad esempio il Terzo Valico. Se avranno un peso importante nel governo temo che possano portarci indietro”.