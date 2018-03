Bogliasco. Alla ricerca di un pronto riscatto. Dopo essere caduti in casa contro il Catania mercoledì scorso, i ragazzi di mister Daniele Bettini hanno subito l’occasione per rialzare la testa. Il calendario della Serie A1 propone infatti già domani, sabato 10 marzo, un nuovo turno di campionato, il 17°.

Al termine della negativa sfida con gli etnei, del resto, il tecnico ligure è stato categorico. “Mi aspetto dai ragazzi una immediata reazione – ha dichiarato Daniele Bettini -. Dobbiamo subito lasciarci alle spalle questa pessima gara anche se la prova che ci aspetta sarà molto dura“.

L’impegno dei biancazzurri in effetti non sarà per nulla facile. Ad attendere Guidaldi e compagni c’è la trasferta di Siracusa in casa di quell’Ortigia autentica rivelazione del torneo in corso. I bogliaschini sanno bene che per espugnare la Caldarella ci vorrà una vera e propria impresa. Ma se si vuole evitare di rassegnarsi a giocarsi la permanenza nel massimo campionato passando dalla tagliola dei playout, il Bogliasco non ha altre alternative all’ottenimento di risultati impronosticabili.

In caso contrario il viaggio in Sicilia rappresenterà un prologo in vista del prossimo maggio, quando proprio nella vasca siracusana si disputeranno gli spareggi per non retrocedere in Serie A2.