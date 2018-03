Ottima partenza per le squadre del Molassana Boero al 32° Trofeo Caravella

Genova. Si è aperta nella giornata di ieri l’edizione numero 32 del Trofeo Caravella, uno dei tornei calcistici giovanili più importanti della Liguria in programma sino a lunedì 2 aprile sui campi del Molassana Boero del centro sportivo di Cà de Rissi con il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Genova, Figc, Lnd, Coni ed Unicef.

Buona la prima, nella leva 2001, per i padroni di casa allenati da Diego Soracase. Nella sfida inaugurale sul campo a 11, Molassana Boero piega 1-0 James Academy. “Ci siamo preparati bene, la nostra è una squadra compatta, omogenea e mediamente forte in tutti i reparti – spiega il tecnico -. Ho sempre vissuto da esterno il Trofeo Caravella: quest’anno, finalmente, sono io a ospitare gli altri e, in cuor mio, spero di vincere anche se sarà difficile contro i team giovanili delle squadre professionistiche in arrivo nel fine settimana”.

Grande soddisfazione anche per la leva 2002 della società del presidente Giovanni Franini. La squadra capitanata da batte 1-0 Superba 2017 iniziando così nel migliore dei modi il proprio percorso. “L’ambizione è arrivare più avanti possibile, la differenza potranno farla il gioco di squadra e il cuore – spiega il capitano Emanuele Andreone -. C’è soddisfazione nel far parte di una società centenaria, spero di portarne avanti il nome in futuro insieme a molti dei miei attuali compagni”. Nel girone B della leva 2002, successo per la James Academy per 1-0 su Genova Calcio.

Le prime partite del girone A della leva 2004 vedono il Molassana Boero pareggiare 0-0 contro James Academy e la Sammargheritese imporsi per 1-0 sul Baiardo. Gioia anche il Molassana Boero leva 2005, vincente 2-0 sul Ligorna nel girone B. Passando alla leva 2006, la prima partita del girone B si conclude con il successo per 2-1 del Baiardo sul San Bernardino Solferino mentre nel girone C Athletic Club Liberi stende 3-1 Campomorone-Sant’Olcese. Finisce 2-2 nel girone A la sfida tra le leve 2007 di Molassana Boero e Ca De Rissi San Gottardo. La squadra mista del Molassana Boero cede a Campomorone-Sant’Olcese.

Sorride, nel girone A, la leva 2008 del Molassana Boero (azzurri) dopo aver avuto ragione per 5-1 dell’Athletic Club Liberi. Nel girone B girandola di gol con Baiardi avanti al termine 4-3 su Santa Maria 2013. Si apre con una sconfitta il cammino del Molassana Boero nel girone A della leva 2009 dove a sorridere è subito il Cà de Rissi San Gottardo. Nel girone B Campomorone-Sant’Olcese batte 4-1 Anpi Casassa, nel girone C San Bernardino Solferino supera 3-1 Casarza Ligure, nel girone D affermazione del Baiardo per 5-1 sul Genova Polisoccer. Questo il risultato per la leva 2010: San Bernardino Solferino-Athletic Club Liberi 2-2 (girone A).