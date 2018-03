Ospedali e Asl si preparano al weekend festivo, potenziati i pronto soccorso

Genova. “Il sistema sanitario è attrezzato per garantire una risposta efficace in caso di maggiore afflusso di pazienti durante le prossime festività pasquali”. Così la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale, che oggi, presso la Sala stampa adiacente alla centrale operativa del Nue 112 presso l’Ospedale Policlinico San Martino ha fatto il punto insieme ai responsabili delle diverse aziende sanitarie e ospedaliere alla vigilia delle festività pasquali. “Le misure adottate dalle diverse Asl e aziende ospedaliere sono state coordinate dal Diar – Dipartimento Interaziendale regionale dell’Emergenza, che ha già avviato un percorso di potenziamento ciclico dei Pronto soccorso nei periodi potenzialmente più critici che possono essere le festività oppure, ad esempio, l’emergenza influenzale”, spiega Viale. Ecco come si “comporteranno” le varie strutture.



OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO

Blocco dei ricoveri programmati nell’area medica già dalla giornata di ieri, 29 marzo e sino a mercoledì prossimo, 4 aprile per garantire una disponibilità maggiore di posti letto in caso di necessità; richiesta alle unità operative di velocizzare il turn over dei pazienti clinicamente dimissibili garantendo sempre la loro sicurezza; rafforzamento del personale medico con il mantenimento dell’organico durante la giornata a partire da domani e fino a domenica e un potenziamento del personale medico nella giornata di Pasquetta e anche nella mattinata di martedì 3 aprile; rafforzamento del personale infermieristico con l’inserimento di una unità aggiuntiva nelle tre giornate di festività; apertura di un ambulatorio dedicato ai codici a bassa intensità; applicazione protocolli per velocizzare il deflusso di ambulanze e garantire una rapida ed efficace presa in carico dei pazienti.



ISTITUTO PEDIATRICO GIANNINA GASLINI

Personale medico e infermieristico completo (come nei giorni feriali); attivazione di letti aggiuntivi nei reparti per far fronte a ulteriori necessità di ricovero; possibilità di rinforzi di organico grazie al personale medico reperibile.



E.O. OSPEDALI GALLIERA

Apertura dell’Unità di crisi fino al 15 aprile con 22 posti letto; potenziamento dell’organico del Pronto soccorso nelle giornate del 2 e del 3 aprile con l’apertura di un ambulatorio per i codici a bassa intensità dalle 8 alle 20; disponibilità di barelle aggiuntive in caso di necessità; apertura ambulatorio ortopedico per il Pronto soccorso nella giornata del 2 aprile, Pasquetta (dalle 14 alle 16).



OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE

Mantenimento dell’organico al completo; attivazione, in caso di necessità, di una unità medica in più tra le 12 e le 16 (fascia oraria di cambio turno diurno) per velocizzare la visita dei codici a bassa intensità; attivazione, in caso di necessità, di rinforzo straordinario anche nel turno serale/notturno con una unità medica aggiuntiva reperibile; previsione, durante la prossima settimana, di sedute leggere di ortopedia e traumatologia.



GUARDIA MEDICA AREA METROPOLITANA GENOVESE

In accordo con Asl3, viene raddoppiata la capacità di risposta con la presenza di ulteriori due medici in centrale operativa

ASL3 GENOVESE

Blocco dei ricoveri programmati; previsione di organico a pieno regime (come nei giorni feriali) nei Punti di primo intervento presso gli ospedali Micone e Gallino; potenziamento del polo di Continuità assistenziale al Villa Scassi nella giornata del 2 aprile; potenziamento del personale medico del Pronto soccorso nella mattinata di martedì 3 aprile.