Ordinanza anti alcol a Sampierdarena, la sperimentazione proibizionista piace a tutti e proseguirà

Genova. A poco più di due mesi dall’entrata in vigore della nuova ordinanza “anti alcool” nel quartiere di Sampierdarena, allargata anche alla zona di Di Negro, San Benigno e al terminal Traghetti, il Comune fa il punto con commercianti e associazioni del vasto quartiere per valutarne gli effetti. Se ne è discusso oggi in una commissione consiliare convocata ad hoc e durante la quale sono stati ascoltati i rappresentanti dei centri integrati di via, delle associazioni di categoria, di Arci e dell’associazione Officine Sampierdarenesi.

Tutti si sono dichiarati soddisfatti delle nuove misure di sicurezza che comprendono il divieto di vendita di alcolici dalle 21 e il divieto di consumarli per strada da mezzogiorno, pena multe fino a 500 euro. Il risultato è che non solo la sperimentazione proseguirà ma, spiega l’assessore alla Sicurezza Stefano Garassino “sarà implementata con l’attivazione di alcune campagne di sensibilizzazione”. Proseguirà quella nelle scuole superiori, in collaborazione con il Centro alcologico regionale e la polizia locale.

“Lunedì si terrà il diciottesimo incontro – continua l’assessore – inoltre partiremo con un progetto insieme al consolato dell’Ecuador per comunicare a quella comunità, molto presente a Sampierdarena e coinvolta spesso in situazioni di disagio legate all’alcol, i danni provocarti dall’abuso di queste sostanze”. Le associazioni di quartiere hanno fornito alle commissioni consiliari un elenco delle attività, locali e circoli, che nonostante la nuova ordinanza sono ancora protagoniste di situazioni di illegalità. “Bisogna alzare il tiro – afferma il consigliere leghista Davide Rossi – e bisogna includere sempre di più nel tessuto amministrativo e gestionale anche i quartieri di Granarolo e San Teodoro”.