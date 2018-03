Genova. La Nuotatori Genovesi vince il Trofeo Lago Figoi di nuoto sincronizzato e, per ottenere il massimo riconoscimento come società, piazza le sue atlete sul gradino più alto del podio, in più specialità. La competizione era riservata alla categoria Propaganda ed in particolare alle Esordienti A e Ragazze 2004/2008.

Federica Merlini, allenatrice insieme a Eleonora Ratto e Tiziana Grasso, è raggiante. “È importante partecipare a questi eventi, le ragazze ricevono gli stimoli giusti per continuare a crescere, per confrontarsi con gli altri, capire a che livello sono e quanto ancora devono migliorare – dice il tecnico -. Il nostro lavoro con la Propaganda è certamente quello andare alle gare e cercare anche di portare a casa buoni risultati, ma l’obiettivo primario è quello di far crescere in loro il senso della competizione sana mettendo sempre al primo posto il divertimento. Le ragazze ieri sono state fantastiche, si sono appoggiate l’una all’altra e hanno dato il massimo. Il prossimo appuntamento sarà il Trofeo Nazionale di San Marino dal 20 al 22 aprile. Per il sincro di Albaro sarà la prima volta, non sappiamo cosa ci aspetta ma sicuramente andremo la con lo scopo di fare il nostro meglio. E saremo presenti con tutte le categorie, comprese Junior, Senior, Assolute”.

La squadra della Nuotatori Genovesi era composta da Elena Brignacca, Martina Bruzzone, Sara Corti, Carlotta Grosso, Lucia Guideri, Emma Piccinini, Ginevra Sivori, Cecilia Tortorici, Sofia Tubino, Giorgia Gradino, Giorgia Gregory, Elisa Magillo, Rachele Poggio, Tea Orsino, Sara Ferraris, Marisol Bozzo, Lucia Bruzzone, Elisa Perisi, Sofia Aponte, Vittoria Boesgaar, Martina Ceccarelli, Elisa Stuto, Margherita Greco, Bianca Corso, Giada Castagno, Francesca Manco. Le ragazze sono state seguite dai tecnici Federica Merlini, Eleonora Ratto e Tiziana Grasso.

Nella foto: la squadra della Nuotatori Genovesi; Federica Merlini con la coppa.