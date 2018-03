Genova. Sul campo di Trecate è arrivata la nona battuta d’arresto stagionale per la Normac AVB, il cui campionato comunque rimane positivo, dato che le vittorie fino ad ora sono dieci. Ne parla l’allenatore in seconda.

Vito Piziali, proviamo ad analizzare i motivi della sconfitta di Trecate.

“Dopo una sconfitta ogni spiegazione può risultare un alibi, ma è un dato oggettivo che in questo momento abbiamo troppi infortuni nella squadra. Sabato erano disponibili soltanto due centrali, di cui una neppure in piena forma per un fastidio ad una spalla, l’opposta Silvia Truffa è dovuta uscire per un dolore alla gamba e la banda Chiara Pesce ha sempre a che fare con un fastidio al piede che le impedisce di saltare. Questo comunque non toglie assolutamente nulla ai meriti e ai grandi valori delle giovani novaresi”.

E sabato prossimo vi attende il derby ligure…

“Sì esatto, sabato ci sarà il derby contro Albisola che è sicuramente un´ottima squadra. Giocheremo al PalaMaragliano e cercheremo di sfruttare il fattore casalingo, la prepareremo al meglio in settimana sperando nel frattempo di recuperare un po´ di energie fisiche e mentali. Non sarà facile, ma sicuramente venderemo cara la pelle”.

Come procede il lavoro con il nuovo coach della prima squadra?

“Lavoriamo con la massima serietà e disponibilità. Poi, come ogni tipo di rapporto può avere alti e bassi, ma siamo assolutamente concentrati sull’obiettivo comune di raggiungere la salvezza il prima possibile”.