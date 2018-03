Genova. Dopo la gara vinta per 3 a 2 contro la SDV Tempocasa Varese, il commento è affidato al dirigente della Normac AVB, che da alcuni anni ricopre anche il ruolo di accompagnatore della prima squadra.

Oreste Pierattini, quali insidie presentava la trasferta a Varese?

“Sabato mattina, mentre preparavo il camp3 e poi anche durante il viaggio ero preoccupato per questa partita. Infatti dopo la bella prestazione contro l’Albisola, dovevamo dare continuità di risultati battendo la SDV Tempocasa Varese e questo non sarebbe stato facile, perché ricordavo la partita di andata persa con un perentorio 0-3”.

In effetti non è stato facile, ma la squadra ha fornito ancora una volta una buona prestazione.

“Ho parlato di continuità di risultati, perché come gioco e prestazioni agonistiche la squadra migliora di partita in partita e la cura Pastorino si incomincia a vedere. Arrivati a Varese ed iniziata la partita le mie paure sono state fugate, perché la squadra, nonostante qualche atleta non sia ancora al meglio fisicamente, ha incominciato a giocare in modo disciplinato, attento ed a seguire correttamente quanto detto in settimana da coach Pastorino. Di solito non faccio nomi, ma sono rimasto impressionato della diligenza tattica di Silvia Truffa e della voglia agonistica di Cecilia Parodi”.

Ti consideri soddisfatto del risultato?

“Al termine di una partita combattuta da ambo le squadre, forse ci potrebbe stare un po’ di rammarico, perché potevamo anche portarci via i tre punti, ma va bene così. Perché ho visto una compagine unita e pronta a lottare e sacrificarsi. La conferma di quanto detto l´ho avuta sul pullman, durante il viaggio di ritorno, guardando una foto postata dalle ragazze su Facebook, che le ritraeva negli spogliatoi festeggianti (unite e sorridenti) e che brindavano alla vittoria”.

E la squadra mantiene una positiva settima posizione in classifica…

“Ora godiamoci la sosta pasquale per essere pronti alla prossima partita casalinga contro la Logistica Canavese, perché vincendo potremmo festeggiare anticipatamente anche la permanenza in B2 per il nono anno consecutivo”.