Genova. Sabato sera la Normac AVB, battendo 3 a 2 l’Iglina Albisola, si è aggiudicata il derby ligure di Serie B2, riscattando la sconfitta dell’andata. Ne parla l’allenatore Mauro Pastorino.

Coach Pastorino, un commento sulla vittoria contro l’Iglina Albisola.

“Sono soddisfatto perché come tutti i derby era un match delicato e sentito da entrambe le formazioni. E’ stata una vittoria corale. Avevo insistito molto su questo concetto; solo con l’apporto e la determinazione di tutte le giocatrici si poteva superare una forte squadra come Albisola. Devo dire che le ragazze hanno risposto molto bene, anche in svantaggio non abbiamo mai mollato tenendo alta la concentrazione”.

E’ arrivato un buon risultato dopo due sconfitte con la capoclassifica Futura Giovani e a Trecate.

“Sì, ci voleva proprio per il morale e, naturalmente, per la classifica”.

Nella settimana precedente il derby avete avuto qualche difficoltà?

“E’ vero, non abbiamo potuto lavorare al meglio visto le non perfette condizioni fisiche di alcune giocatrici che hanno, anche se non del tutto, recuperato e sono scese in campo stringendo i denti”.

Cosa farete nelle prossime settimane?

“Nella partita di sabato è decisamente migliorata la correlazione muro/difesa. Abbiamo fatto un gran lavoro su alcuni fondamentali; infatti, ad esempio, sono calati gli errori al servizio. Continueremo a lavorare con impegno per continuare con buoni risultati il nostro campionato. Ora pensiamo alla partita di sabato prossimo, in trasferta, con la SDV Tempocasa Varese dove andremo convinti e decisi ad ottenere un risultato positivo”.