Genova. Sono quasi duemila le persone che questa sera hanno partecipato al corteo organizzato tra gli altri anche dal collettivo “Non una di meno”, che ha attraversato le strade della città.

Una manifestazione all’interno della giornata di agitazione promossa da associazioni femministe e sindacali per sensibilizzare e lottare contro le discriminazioni che ancora colpiscono le donne in quanto tali sul lavoro, in famiglia e in una società ancora “troppo patriarcale”.

di 14 Galleria fotografica 8 marzo non una di menp









La manifestazione è partita da via delle Fontane, ed ha riempito la città, passando da piazza Annunziata, Piazza Corvetto, via Roma, per poi concludersi a De Ferrari.