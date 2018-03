Neve, venerdì lezioni sospese. Il ghiaccio fa paura: Genova sotto la morsa del gelicidio

Genova. Sospensione dell’attività didattica nelle scuole del territorio del Comune di Genova domani venerdì 2 marzo. Lo ha deciso il Centro operativo comunale, riunitosi in via straordinaria a palazzo Tursi e non al Matitone, in seguito all’ultima allerta nivologica diramata dalla Protezione civile regionale sulla base delle previsioni meteo di Arpal.

La scelta della sospensione delle attività didattiche negli istituti di ogni ordine e grado è stata motivata soprattutto per via del timore che possa verificarsi il fenomeno del gelicidio. L’allerta neve su Genova è arancione fino alle 20 di oggi, gialla fino alle 6 di domattina, poi nuovamente arancione fino alle 15 di domani, venerdì 2 marzo.

I plessi non saranno accessibili a studenti e docenti, ma solo a personale Ata e agli addetti del Comune incaricati di allestire, ove necessario, i seggi elettorali. Sarà chiusa anche l’Università. A causa dell’allerta il Comune di Genova chiuderà, domani, parchi, giardini pubblici e cimiteri cittadini.