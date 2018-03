Neve, a Recco e Camogli scuole chiuse anche domani, insieme a palestre, cimiteri e strutture pubbliche

Genova. Vista l’allerta nivologica che anche domani interesserà il levante cittadino, i Comuni di Recco e Camogli hanno disposto la chiusura di scuole pubbliche e vari spazi aggregativi

Nel dettaglio a Recco saranno chiuse anche la biblioteca comunale di via Ippolito D’Aste, le palestre pubbliche di via Marconi, via Vastato, di Via Marconi, i Cimiteri Comunali, i Centri anziani di via del Parco e di Polanesi, la Bocciofila di via Roma, il Campo sportivo di san Rocco, il Campo da rugby in via Doria, l’Associazione combattenti c/o via Milano, tutte le palestre private e le Associazioni e Circoli ricreativi.

In tutto il territorio comunale, inoltre, saranno interdette le manifestazioni ludiche e sportive che si svolgono all’aperto o in aree private che comunque prevedano un considerevole afflusso di persone; è vietato l’accesso a spiagge, moli e scogliere; è fatto obbligo ai concessionari di mettere in sicurezza natanti, beni ed altro al fine di impedire il verificarsi di danni a cose e/o persone in specie in presenza di fenomeni di gelicidio.

Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo di vigenza dell’allerta meteo transitano sulla rete viaria di competenza di questo Ente devono essere muniti di pneumatici invernali. Nel periodo di vigenza dell’obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di ghiaccio e neve sulla carreggiata.

A Camogli, invece, l’amministrazione comunale ha optato per chiudere tutte le scuole ed annesse palestre, di ogni ordine e grado, pubbliche, private ed asili nido, operanti nel territorio comunale.

Inoltre saranno chiuse al pubblico anche la Piscina Comunale “G.Baldini” e della bocciofila “A.Corzetto”, il Museo e della Biblioteca comunale; tutte le strutture pubbliche e la sarà predisposta la sospensione di qualsiasi manifestazione culturale e/o sportiva in programma sul territorio comunale.